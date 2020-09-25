根據中央氣象局臉書指出，明(25)日天氣仍受到東北風影響，天氣型態和今日無太大差異，北部、東半部氣溫舒適偏涼，但仍須注意局部短暫雨。對此，氣象專頁「天氣風險」指出，北部地區濕涼感持續，且周末雨區將擴大，從大台北地區到東部地區，擴展至整個台中以北，要等到下周二天氣才會逐漸回穩。

根據氣象局資料指出，明晚開始華南雲雨區東移，導致臺灣附近水氣增加，天氣轉為多雲。而中部以北及宜花地區入夜降雨狀況會愈來愈明顯。明日北部及東半部地區氣溫舒適，中南部地區天氣為多雲到晴的型態。中部山區及南部地區仍需留意局部短暫雷陣雨

氣象局表示，在氣溫方面由於受到東北風增強影響，明日中南部地區要注意日夜溫差大，溫度範圍約在23度至34度，而北部及東半部地區凌晨到白天氣溫範圍約在23~30度。

此外，氣象專頁「天氣風險 WeatherRisk」則指出，台灣持續受到東北風的影響，北部及東北部這樣的濕涼感預計會持續到下周一左右，且這周末有新一波華南雲雨區東移導致降雨範圍擴大。而大台北地區、基隆北海岸及東部地區接下來都會有短暫陣雨的發生。

(中時新聞網)