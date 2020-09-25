A 股上市公司第二季獲利年增速相較第一季跌幅明顯收窄，非金融回升至零增長附近，下半年A股獲利有望繼續改善。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，若從企業獲利角度來看，A股半年報整體超預期，尤其第二季較第一季改善明顯，龍頭股表現亮眼，提升市場的風險偏好。上半年主流從科技傳導至消費後，若企業獲利及經濟數據持續復甦，低估值的金融股及順週期股有機會接棒傳導。

往未來看，新冠疫苗研發速度之快前所未見，目前新冠疫苗研發1個月的進度相當於傳統疫苗研發1 年左右的進度。考慮到疫情的邊際影響有望明顯減弱、全球包括中國在內復工復產繼續深化，預計下半年A 股獲利仍將持續改善，企業獲利反彈支撐A股後市表現。

黃上修指出，整體來看，在中央刻意降溫、貨幣仍相對寛鬆、財政政策更加積極下，提供市場估值及相關行業企業獲利的改善，有利市場慢漲延續或結構式行情接棒。目前中國資本市場改革舉措，如創業板註冊制等，在加速落地，內資仍偏活躍，配合市場整體估值不高，仍以偏多視之。

(旺報 )