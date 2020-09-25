針對台灣智庫民調結果，高達80.5%受訪者支持以「台灣」名義，參加國際組織。資深媒體人陳揮文反問一句完爆，「你會什麼？你有當過兵嗎？你有任何的軍事訓練或概念嗎？」

陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》節目中表示，大家要瞭解現實的情況，台灣人在大陸，不管是經商、定居、投資、台幹，或是你去念書，或是嫁到北京去，都是中國人。用80.5%加入國際組織，你覺得有可能嗎？台灣智庫洗腦的帶風向民調，他覺得不好。贊成修憲把領土改為台澎金馬，若是因為這樣修憲，大陸會引用反分裂法「武統台灣」，你還贊成嗎？若還贊成，難道要拿掃把跟他拚。

陳揮文表示，前一陣子有入口網站作了街訪問年輕人，年輕人都說願意上戰場，他想問那些年輕人，「你會什麼？你有當過兵嗎？你有任何的軍事訓練或概念嗎？還是你只會打電動，你也不願意當兵。」

陳揮文直指，現在誰敢把募兵制改回徵兵制，年輕人都會跑光光。好男不當兵、好鐵不打丁，「我為什麼要當兵？」國家的處境這麼危險，然後你不當兵，這是什麼意思？然後期待美國來救我們，這邏輯說不過去。

(中時新聞網)