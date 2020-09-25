「小國泰」文化大學25日確定以80比61輕取台元，除了一舉報了預賽2分飲恨落敗恥辱，更拿下今年全國社會組籃球賽女子組冠軍，不過正當場上進行頒獎典禮之際，文大前鋒陳薇安竟然一個人默默走上球場，拿著球就開始練罰球了！

25日攻下全隊最高18分、外加10籃板、4助攻的陳薇安表示，那是因為自己在這次社會組籃賽的罰球，從第1場就太爛了，25日更是7罰3中，所以她才在別隊接受頒獎的時候，拿著球上去開始練罰，一旁的人還以為她是否發瘋了。

「不管我是小心謹慎地罰，或是放輕鬆去罰，這次比賽我老是2罰1中，就是沒辦法兩罰俱中，會跑上去練罰球，就是單純想要解決罰球問題，也沒干擾到對手，」陳薇安表示，「我們首場預賽就輸給台元，原因就是我們當時還沒準備好。」

文化大學當時預賽首戰就是碰上台元，最後以75比77飲恨吞敗，如今冠軍賽再遇，文大竟從比賽一開始就領先到比賽結束，期間更把領先差距擴大到20分以上，陳薇安說：「畢竟當時我們在場上沒有太多彼此講話，如今總算做好溝通，」

陳薇安說：「這次我們針對台元的進攻做好策略，尤其是在彭曉彤這個點上面，就是儘量不讓她順利發動攻擊，才會在比賽一開始就把領先差距擴大。」黃鈴娟也替文大貢獻18分、6籃板與2助攻，徐玉蓮17分；台元以林文佑18分最高。

而在季軍賽，北市大靠著陳姿華14分、高芷晴10分，最後以54比46擊退傷兵累累的台電，拿下今年社會組女子組季軍。

(中時 )