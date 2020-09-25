法國巴黎市警方今天表示，《查理週刊》辦公室外驚傳凶嫌持刀砍人事件，一開始傳出4人受傷，後經證實修正為2傷，其中1人重傷，所幸無生命危險。2名嫌犯則已在巴士底歌劇院前被捕。

反恐警察已接管調查，而巴黎東部第11區目前也拉起安全封鎖線，並在現場附近找到疑似凶器的彎刀。法國媒體報導，嫌犯被捕時衣物沾滿血跡。至於嫌犯作案動機，目前還不明。警方已就這起持刀砍人案展開調查，嫌犯將因「與恐怖主義有關的謀殺未遂」、「與恐怖分子共謀」等行徑接受訊問。

一名目擊者表示：「我當時在辦公室裡，聽到路面傳來尖叫聲。我往窗外一看，發現一名女士躺在地上，臉上被可能是砍刀之類的武器重擊。」

查理週刊辦公室2015年發生恐攻，當時造成12人死亡，兇嫌行兇動機是不滿週刊褻瀆先知穆罕默德。

而數小時後，塞納河畔（Ivry-Sur-Seine）一清真寺也傳出槍響，消防人員與警方隨即趕到現場，封鎖通往清真寺的街道。警方仍在調查此事是否與恐攻有關。

(中時 )