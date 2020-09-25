（在台中市都發局長黃文彬（中）見證下，磐鈺董事長張大方（左）、總經理張立杰將「擴張網綠化專利技術」開放給台中建築同業使用。圖／曾麗芳）

台中建商不藏私、願意將專利技術免費提供同業享用！磐鈺營建機構今（25）日首度公開發表耗費8年集大成之巨作「宜居建築的先行者-磐鈺雲華」新書，在台中市都發局長黃文彬見證下，磐鈺董事長張大方、總經理張立杰當場宣布，將磐鈺取得的「擴張網綠化專利技術」、專利證號M493253，開放給台中建築同業使用，現場隨即響起熱烈的掌聲。

磐鈺總經理張立杰今日也在台中向山集會所暢談一路不為人知的建築秘辛，首次將「雲華」所有的測試模擬紀錄，以及前後投入近10萬人次的施工過程及景觀數據，全數公開於本書著作中。新書推薦序撰文者-台中市都發局長黃文彬，對於磐鈺不藏私、願意將專利技術與同業分享的精神深感敬佩；磐鈺雲華新書也將送給磐鈺營建機構所有員工珍藏。

位於台中五期公益路上的「磐鈺雲華」，在興建之初，便著手紀錄整個跨國合作過程到建築施工細節，取材橫跨台灣與新加坡兩地，總結30萬字、120次拍攝、60次深度專訪，更特別邀請建築圈重量級的兩位學者- 龔書章（交通大學建築研究所教授）及褚瑞基（銘傳大學建築系專任副教授），從國際綠色建築的角度到社會資本下的公共藝術切入評論，給予相當正面與高度的評價。

磐鈺自成立起，致力打造符合當代趨勢的綠色建築，從公司內部發起對環境的覺醒，並找尋建築理念接近、多次榮獲WAF 世界建築節首獎的新加坡WOHA-亞洲高層熱帶建築首席設計。在長達7年的專案中，一步步克服施工與綠化技術的挑戰，終於在2019年底完成「磐鈺雲華」住宅大樓。

磐鈺雲華案更間接推動了台中的綠色法案「宜居建築設施設置及回饋辦法」，引領整個台中建築朝向高空綠化發展。如今，隨著這座國際級的綠色建築被完整的紀錄成冊，毫不藏私的公開分享給建築業界，此舉氣度與眼界，勢必將為磐鈺品牌推向更高更廣的層次。

值得一提的是，磐鈺繼台中南區「大膳哲哲」熱銷一空之後，預計第四季進場的烏日區新興路最新推案，由於距離台中高鐵站區不遠，產品規劃28～48坪、總戶數約140戶，目前已有逾600組客戶搶先預約賞屋；磐鈺還預告將進軍旅館產業、插旗花蓮玉里打造自有品牌輕旅。

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