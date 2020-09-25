前5566經紀人、「偶像教父」孫德榮（孫總），近期化身為Youtuber新人「孫腫」，成立Youtube頻道「孫腫來了」，於25日正式開播，包括經紀人修毅帶著女兒趙小僑、女婿劉亮佐，送給他特製專屬手機殼，作為驚喜開播賀禮，更特製「孫腫來了」LOGO送他，貼心的舉動讓他感動落淚。

孫總提到，成立頻道初衷，原因自己閒不下來，兒女怕他無聊，因此建議他能拍片紀錄喜歡的一切，也讓他下定決心經營Youtube頻道。至於取名「孫腫來了」，孫總坦言，過去工作上常講話犀利、為保護自家藝人挺身而出擋炮彈，因而留下「大炮」印象。其實私下的他愛搞笑，希望藉此顛覆刻板印象，在「孫腫來了」頻道可以看到真正的孫總。

孫德榮成立Youtube頻道「孫腫來了」，趙小僑、劉亮佐，送給他特製專屬手機殼，作為驚喜開播賀禮。（修毅提供）

當Youtuber買大量器材，費用對他來說不是負擔，最頭痛的事「學會使用」，而劉亮佐耐心十足地分析每個零件、教孫總如何使用最恰當，但他和小僑還是一臉茫然。

雖成立Youtube頻道感覺增加大夥困擾，但經紀人修毅安慰孫總，在頻道完全沒內容情況，已破700人訂閱，破Youruber紀錄，但孫總仍然不滿意「我好勝心太強，要做就做第一名」，也將動用所有資源，像是擁有喬傑立龐大曲庫，每支影片將有一首歌呈現。

趙小僑、劉亮佐送給孫德榮特製專屬手機殼，作為驚喜開播賀禮。（修毅提供）

孫總說，頻道固定每月5、15、25日更新，首集到高雄巨蛋、直擊56演唱會後台，以「孫腫」新人之姿訪問56，勁爆你們不知的事，保證你們目瞪口呆。第二集則是相識25年的沈玉琳，絕對讓你們驚呼連連，第三集為自己的內心世界，題目為：我不想起床的理由，笑說「大家愛我就訂閱我，我在『孫腫來了』等大家。」

孫德榮近期化身Youtuber，忙著研究拍攝工具。（修毅提供）

孫德榮化身Youtuber新人，至5566演唱會後台訪問。（修毅提供）

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