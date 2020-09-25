最新「2020施羅德全球投資人大調查」第二階段 – 永續投資的調查結果出爐。根據此次調查結果，可看到台灣投資人在永續相關的議題上，道德感偏高，也從日常生活、對投資標的的選擇上表示支持，另外是在基金的選擇上，也有將近一半(45％)的投資人願意透過投資永續基金來表明立場。

雖說在調查中，目前受訪者的投資組合中、僅有約三成(28％)的比例與永續投資相關，施羅德投信卻認為，在意識提升下、相信會有越來越多的資金轉向相關產品，也可望成為台灣的下一波投資風潮。而施羅德環球氣候變化策略基金便是在這一波永續投資浪潮下、表現相當優異的產品，可以是投資人不錯的選擇。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23000位投資人進行調查。調查議題涵蓋投資人行為、永續投資、退休等等議題，為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。

「永續」議題近幾年從森林大火、勞工糾紛等零星的新聞版面，逐漸成為各國政府監管企業以及金融機構的改革重點，期待企業以永續的角度長久經營，而金融機構也能肩負起責任投資的角色，成為政府以及投資人的把關助力。

根據最新的施羅德全球投資人大調查中看到，台灣投資人永續意識相當高，也願意從展現行動力。在統計中，有80％的台灣投資人不願意作違反永續信念(例如販賣軍火、碳排放過量等等)的基金投資。這比例高於全球的77％以及亞洲75％。如果化成生活的行動力，最常見的就是回收垃圾(62％)，以及盡量購買當地生產的產品(54％)。而近年頻傳的氣候變化議題，台灣投資人與全球以及亞洲一致，希望由政府以及跨國組織擔負責任。

回到投資上，台灣投資人的意識也不落後。在選擇企業標的時，他們的確會觀察其行為當做參考依據，最在意的是是否有社會責任、其次是是否對環境有衝擊，再來是對待員工的態度，以上三項都有超過七成的受訪者認為是觀察重點。

如果是投資永續基金，有45％的受訪者會以選擇永續相關基金、並排除掉忽視這類議題的產品。受訪者表示，藉著永續投資基金可以帶來的好處是：對環境有正向影響(51％)、自我的社會價值觀(44％)以及可能帶來更高的報酬(42％)。還有是，已經有約達六成(59％)的投資人，在和理專溝通的時候，時常或者偶爾會索取相關資料。

施羅德投信總經理謝誠晃表示，從這次的調查可以看到，台灣投資人在永續的道德上已有相當的認知和意識，在投資上逐漸觀察到這類的趨勢慢慢成形，也肯定擁有較佳的報酬率。雖說目前永續相關產品佔受訪者投資組合中的比例約達三成(28％)，但是在國際趨勢、政府監管的提倡下，投資人可能會持續拉高比重，成為一投資新顯學。

(旺報 )