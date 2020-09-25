國民黨主席明年改選，前主席朱立倫今天到台中與大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前台中市長胡志強餐敘，似乎在拉攏對方，由於身兼黨主席的立委江啟臣來自台中，被問到朱立倫是否到台中踩地盤，江表示，朱立倫蠻常到台中，他也在新北跑行程，「大家真的不用想太多」。

江啟臣下午參加「台灣區照明燈具輸出業同業公會第11屆第2次會員代表大會」，會前被問到朱立倫今天走訪台中，是否刻意拉攏地方，布局下屆黨魁，江啟臣笑回，「大家都很有想像力」，朱立倫關心國民黨很正常，「好幾位前主席都非常關心國民黨」，如今國民黨在野，大家要團結一致，而黨內事務非常多，大家願意共同來關心都是好事。

媒體追問，會不會認為朱立倫到台中是踩地盤？江啟臣說，朱立倫蠻常到台中，他今天也在新北跑行程，「大家真的不用想太多」，他與朱立倫蠻常聯絡的，朱非常關心黨目前狀況，他們常討論怎麼樣把在野黨做好，如何面對一黨獨大的民進黨。

對於國民黨前副祕書長蔡正元爆料，明年黨主席之爭空前熱烈，包括前總統馬英九、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前高雄市長韓國瑜，以及現任黨主席江啟臣都可能投入戰局，江啟臣指出，有關黨主席選舉，因為他是現任黨主席，所以不做任何評論。

至於國民黨內部民調顯示，國民黨的支持度已追上民進黨，雙方只差6％，江啟臣說，民調起起伏伏，大家參考就好。國民黨的目標很清楚，就是扮演好在野黨的角色，也就是為民眾發聲，比如七成民眾反對瘦肉精美豬進口，國民黨就跟民意站在一起。

(中時 )