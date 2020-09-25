綠興國際公司負責人吳旭昇及展霖生化基因公司董事陳柏良、中人掮客徐國峰，利用與虛偽的「台北醫學大學生化學科」合作意向書圖檔，設局詐得身價百億元的富商吳振隆3億餘元，台北地檢署依詐欺罪嫌及有串證之虞向法院聲請羈押禁見吳、陳、徐等3人，台北地院開庭後認為檢方事證不足，裁定駁回檢方聲請，3人均無保請回。

(中時 )