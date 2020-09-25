牛樟芝騙局詐財3億 北院裁定吳旭昇等無保請回 22:062020/09/25 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠興國際公司負責人吳旭昇等3人，利用虛偽的合作意向書圖檔詐騙西門町富商吳振隆3億餘元，北檢向北院聲請羈押被駁回，3人無保請回。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠興國際公司負責人吳旭昇及展霖生化基因公司董事陳柏良、中人掮客徐國峰，利用與虛偽的「台北醫學大學生化學科」合作意向書圖檔，設局詐得身價百億元的富商吳振隆3億餘元，台北地檢署依詐欺罪嫌及有串證之虞向法院聲請羈押禁見吳、陳、徐等3人，台北地院開庭後認為檢方事證不足，裁定駁回檢方聲請，3人均無保請回。 (中時 ) #綠興 #吳旭昇 #檢方 #裁定 #詐欺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幽靈安養所大火 議員批制度殺人 04:102020/09/25 地方新聞 2個圖檔誆投資 騙百億富商3億 04:102020/09/25 社會新聞 北富銀積擴大綠色授信 綠電授信餘額年成長近8成 17:522020/09/25 財經 胡歌接班人連傳毆2女友 近照「衣服快爆」網：為下任女友擔心 10:492020/09/25 娛樂 2張圖騙西門町百億富商3億 北檢聲押3人 08:042020/09/25 社會 僅用2張圖檔被騙3億 神秘富豪身分曝：他是西門町地王 12:042020/09/25 房市新訊 發票換入園券 野柳女王音樂會 10月3日登場 18:342020/09/25 生活 趙正宇今赴立院報到 喊冤：關說收賄案他不知情 13:412020/09/25 政治 謝盈萱軋黑馬吳奕蓉搶視后 04:102020/09/25 娛樂新聞 《金融股》安泰銀結盟 關懷偏鄉兒童 16:142020/09/25 財經 社會熱門新聞 10元肉燥飯「濃湯飲料爽喝」爆紅 闆娘曝不受訪原因網好想哭 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 女搭Uber幫男伴「吃吃」影片曝光 司機崩潰問可以趕人嗎？ - 社會 2死囚殺人卻怕死！高大成怒譙：沒切身之痛不知痛 - 社會 社會10點檔》竹科電纜工行竊驚醒睡美人 勒殺浸沸水2度姦屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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