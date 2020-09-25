統一獅主場迎戰富邦悍將，由於賽前下半季戰績並列第一，這場也是龍頭爭奪戰，不過富邦自亂陣腳，2局下半守備發生2次失誤，獅隊攻下4分奠定勝基，獅隊猛威爾6局無失分好投，拿下中職首勝，9局推出潘威倫關門，最後獅隊以6比0完封，獨居下半季戰績龍頭。

富邦悍將2局下半守備出現2次失誤，潘傑楷右外野深遠飛球造成張正偉接球失誤，接著保送形成1人出局、滿壘面，結果游擊手李宗賢又發生接球失誤，獅隊趁機跑回2分，接著陳傑憲安打、羅暐傑高飛犧牲打，獅隊攻4分奠定勝基。

此戰富邦先發洋投奇優力主投6局僅被敲3支安打，不過失4分都不是自責分，吞下敗投；猛威爾則是先發6局壓制富邦打線，僅被敲2安、無失分，另有4保送、4三振，在隊友支援下拿到本季首勝，賽後也奪得本場MVP，頒獎時與啦啦隊開心熱舞，展現調皮一面。

獅隊在9局上半有特別調度，先發輪值一員的「嘟嘟」潘威倫登板關門，雖一開始被高國輝敲出安打，不過接下來連抓3出局數，順利完成任務。潘威倫是中職勝投紀錄保持人，今日僅是他生涯第20場後援出賽。

此戰統一獅僅敲5支安打且沒有全壘打，不過卻攻下7分之多，目前獨佔下半季戰績龍頭，與第2名的悍將有1場勝差，中信兄弟則是以4場勝差墊底。

(中時 )