土國央行意外升息 紓緩里拉賣壓 22:092020/09/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其央行周四以憂心高通膨及貨幣供給緊縮措施須強化為由，將基準利率由8.25％調升到10.25％，由於土國總統艾爾段不斷呼籲利率保持低檔，央行之舉出人意料。但升息紓緩土耳其里拉賣壓，此貨幣周四早盤曾跌至歷史新低，來到7.7183里拉兌1美元，央行宣布升息後轉強，升至7.62里拉。 (工商 ) #里拉 #土耳其央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股Q4教戰 鎖定高成長產業 04:102020/09/25 投資理財 外資提款賣壓沉重 台股紅翻黑 11:252020/09/25 財經 疫情升溫變數增 內資撐盤生技旺 04:102020/09/25 證券．權證 打造本土數位人才 國發會祭3招 04:102020/09/25 金融．稅務 反彈賣壓出籠 台股由紅翻黑 16:392020/09/25 財經 股匯不同調 新台幣終結連四貶 16:242020/09/25 財經 陸國債將入富時世債指數 4.1兆外資等買進 09:572020/09/25 財經 中時社論》不要小看民意後座力 20:262020/09/25 中時社論 擺脫看壞 台經院院長：未來景氣廠商看好 11:322020/09/25 財經 賣壓重 台指期震盪偏空 04:102020/09/25 證券．權證 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 台股殺不停 散戶能撿便宜？專家：注意2大關鍵 - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 川普做白工！陸美貿易戰打2年 主要指標全輸北京 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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