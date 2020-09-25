土耳其央行周四以憂心高通膨及貨幣供給緊縮措施須強化為由，將基準利率由8.25％調升到10.25％，由於土國總統艾爾段不斷呼籲利率保持低檔，央行之舉出人意料。但升息紓緩土耳其里拉賣壓，此貨幣周四早盤曾跌至歷史新低，來到7.7183里拉兌1美元，央行宣布升息後轉強，升至7.62里拉。

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