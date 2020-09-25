美國司法部最快在下周對網搜巨擘谷歌提出反壟斷訴訟，可能涵蓋網搜、廣告和Android業務，重點將在谷歌是否濫用市場主導優勢，損害市場競爭，這將是繼20年前微軟案後，美國政府最大的反壟斷案件。 外界預期司法部將著重於谷歌的搜尋引擎，但也可能涉及廣告和Android。谷歌的網搜業務被控削弱競爭對手，例如微軟的Bing，阻礙對手擴張規模。

谷歌也被指控利用搜尋功能自肥，偏袒YouTube等自家產品，以及獨厚eBay等大型廣告客戶。舉例來說，搜尋NBC電視台的著名節目《周六夜現場》（Saturday Night Live），但搜尋結果排序卻先顯示YouTube，而不是NBC。

伴隨搜尋結果出現的搜尋廣告，是司法部的焦點之一。此外，谷歌被控濫用手機作業系統Android的主導優勢，要求手機製造商預先安裝谷歌的Chrome瀏覽器和搜尋引擎。

谷歌不斷否認業務有任何不法，主張旗下服務嘉惠消費者，也不乏市場競爭。谷歌多數服務都是免費提供，以換取使用者個人資訊，這些個資協助谷歌販售廣告。

谷歌表示廣告業務與大量公司相競爭，而且線上廣告費率在過去十年來穩定下滑。至於Android，谷歌表示手機製造商無需安裝谷歌的應用程式，也能預先安裝對手的軟體。

除了司法部之外，美國地方政府也對谷歌展開調查。由德州總檢察長派克斯頓（Ken Paxton）領導的團隊，著重谷歌的廣告模式，其他州則是調查網搜和Android。

外媒指出，司法部可以要求法院下令谷歌出售或分拆業務，包括全部或部分廣告業務，或是要求谷歌停止非法行為。

谷歌掌控全球九成網搜市場，擁有全球最大手機作業系統Android，以及最受用戶愛用的地圖服務。

(工商 )