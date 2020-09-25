中日元首 習近平、菅義偉通話 22:132020/09/25 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸央視報導，大陸國家主席習近平9月25日晚同日本首相菅義偉通電話。 這是自2018年5月以來中日元首首次電話磋商。此前日本共同社預期，此次習菅通話將聚焦疫情，以及習近平訪日事宜，而菅義偉可能就有主權爭議水域問題，重申法治和航行自由的立場。 (工商 ) #菅義偉 #習近平 #通話 #元首 #中日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩岸媒體交換防疫經驗 04:102020/09/24 論壇廣場 裕國紛爭落幕 楊育偉大獲全勝 04:102020/09/24 證券．權證 黃偉哲不吃萊豬 支持本土豬 04:102020/09/25 地方新聞 解放軍機穿越海峽中線 陳揮文籲效仿馬英九：蔡習會取代戰事 14:432020/09/24 政治 台南市19高階警官交接 黃偉哲期許無縫接軌 17:502020/09/25 社會 《國際政治》日韓領袖會談 日相呼籲修補關係 15:232020/09/24 財經 第一千金夫婿 白宮外交藏鏡人 04:102020/09/24 國際大事 日韓領袖熱線 盼回歸健全關係 04:102020/09/25 國際大事 日韓領袖通熱線盼日韓早日回歸健全關係 12:222020/09/24 國際 蓬佩奧下月初訪日韓 或促韓加入對陸「包圍網」 17:162020/09/24 國際 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 台股殺不停 散戶能撿便宜？專家：注意2大關鍵 - 財經 恐又被美掐死！ 一場半導體聯姻 里昂：將成陸最大噩夢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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