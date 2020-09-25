大陸央視報導，大陸國家主席習近平9月25日晚同日本首相菅義偉通電話。

這是自2018年5月以來中日元首首次電話磋商。此前日本共同社預期，此次習菅通話將聚焦疫情，以及習近平訪日事宜，而菅義偉可能就有主權爭議水域問題，重申法治和航行自由的立場。

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