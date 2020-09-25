1111人力銀行25日公布最新統計，目前在1111家教網註冊當家教老師的人數超過5.7萬筆，跟去年同期3.8萬多筆比較，短短一年增加近2萬筆，年增50％。1111分析，一來是因108課綱衍生更多需求，再者是疫情衝擊景氣，迫使更多人有意轉往時薪較優渥的家教市場發展，盼補足收入缺口。

1111人力銀行說明，108課綱實施後更強調跨領域學習，也影響了家教市場的走向，例如才藝、作文、演講、運動等型態的家教需求更多；再者，由於今年新冠肺炎疫情衝擊產業景氣，部分企業砍班、減薪等，導致上班族收入減少，也是家教市場增溫的其中一項關鍵，而家教工作因時薪較高、時間又有彈性，成為部分上班族的選擇。

針對家教科目鐘點行情，1111家教網整理發現，數學、理化平均落在500～800元，中文作文也有500元以上的行情，若口碑好、有經驗的家教老師鐘點費更上看1,000元，音樂類也高達800～1,000元；另，隨著家長育兒觀念開化，更加重視早療教育，花錢請家教到府進行「特殊教育輔導」時薪也有500～700元之譜。

1111在記者會上也邀請多位家教老師現身說法，其中，現在廣告科系的大四生謝同學，目前家教年資近三年，由於她本身是國語文競賽常勝軍，先前主要指導國高中生作文、演講朗讀，每小時鐘點可高達1,000元，比基本工資時薪158元高出許多。該名學生看好108課綱衍生的需求，更計畫在畢業後繼續從事家教工作。

根據1111家教網調查，今年開學後有近半數（49.1％）的學生計畫擔任家教，其中有12.3％的人已經是家教；預計教學的科目以數理最多，占36.5％，其次是語文35.6％、伴讀34.7％；主要案源來自同學或家長口碑介紹41.4％、人力銀行網站36.7％、家教仲介網站14.6％。

調查也指出，有意從事家教的學生，預計平均授課時數為每個月16.6小時，預計平均每月可賺進11,036元，以此計算平均時薪665元，足足是法定基本工資158元的4.2倍。

1111表示，1111家教網是免費的家教媒合平台，但為確保教學品質特別設立「家長端」的成交回報與評價，透過星級滿意度及公開評語，鼓勵更多「優質家教」被看見，目前已有近900位家教老師獲得好評。

為了解學生開學後從事家教的現況，1111家教網設計「2020家教市場現況調查」問卷，調查期間自2020年9月10日至9月24日，針對1111人力銀行學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,009份。

(工商 )