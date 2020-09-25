新北市議員葉元之今在臉書表示，最近種種跡象顯示，民進黨已經逐漸加溫，要攻擊立法委員蔣萬安及新北市長侯友宜，因為這兩位是國民黨的政治明星，也是國民黨重要選將。而綠營用的策略，就是抹紅蔣跟侯，把他們打成親中。

葉元之預測，蔣萬安抽中衛環委員會的召委，未來勢必請衛福部長陳時中來立法院報告，而綠營一定會操作成蔣萬安為了台北市長選舉，故意把陳時中困在立法院，害陳無法專心推動政務。

葉元之也說，蔣萬安在衛環委員會阻擋美豬進口的議題，綠網軍會說蔣擋萊豬就是反美、就是親中。上周五蔣萬安質詢行政院長蘇貞昌，明明15分鐘質詢大多是蔣壓著蘇打，卻被綠粉專操作成蘇問倒蔣，可見綠網軍帶風向的威力。

至於侯友宜的部份，葉元之表示，侯專心打拼市政，但綠營民代會不斷要求侯友宜對共軍來襲表態，接著斷章取義，目的也是把侯友宜抹成親中。

葉元之說，有民進黨議員昨天清晨排隊取得質詢侯友宜機會，結果質詢內容卻是一直在打聽侯友宜要不要選2024總統，幫民進黨探詢2024的可能對手，可見民進黨對侯的忌憚。

(中時 )