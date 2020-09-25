現役軍人黃麟凱因不滿前女友王姓女子提分手，加上花光女友大學學費遭討債，竟懷恨在心，2013年10月，黃男拿自己偷打的鑰匙潛入王家，先是用童軍繩勒斃王女母親，接著在王女房間等候，等王女出現後逼迫發生性關係，再將她狠心殺害，2017年判處死刑定讞，想不到黃男透過聲請釋憲，拖延槍決時間，讓王女父親無法接受。
案發當年20歲的黃男，與王女是高中班隊，王女高中就開始打工存學費，希望能減輕家庭負擔，單純的王女將薪水交給黃男保管，直到要付大學學費時，才發現20萬存款已被花光，兩人爆發爭執，並找來雙方家長談判，同時也讓黃男記恨在心。
後來黃男當兵時王女提出分手，不滿被甩加上女友家長討錢，偷偷潛進王女家中，先勒斃午睡中的王母，接著等王女進房間後強迫性交，並以同樣手法狠心殺害王女，偷走家中1萬元現金後逃逸。
此案經最高法院審理，認定黃男在殺害王母後毫無罪惡感，絞殺王女前還先強制性交、以逞獸慾，實在「惡性至極、罪責至重」，因而在2017年判處死刑，他也是蔡英文總統任內第2個遭判死刑定讞的人犯，但至今仍未伏法，王父曾在鏡頭前下跪求公道，黃麟凱活著的每一天，對家屬而言都是折磨，只盼他能早日被槍決。
後來，黃麟凱以「最高法院在更審後法官沒有迴避，顯然違反憲法保障人民訴訟基本權、公平法院原則」聲請釋憲。如果聲請釋憲案件尚未被受理、或做成解釋，就無法執行槍決。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。