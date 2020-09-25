樂天桃猿主場迎戰中信兄弟，前5局雙方仍以2比2戰成平手，不過6局下半兄弟先發洋投羅傑斯遇上亂流，猿隊攻下3分超前比數，最後以9比4贏球，猿隊有林泓育、陽耀勳開轟，兄弟3連敗，下半季戰績墊底。

樂天桃猿首局靠藍寅倫三壘打先馳得點，2局下半則有林泓育開轟，他上一次敲出全壘打是7月11日，這期間打擊手感下滑，相隔2個月終於又開轟，兄弟則在2、4兩局各攻下1分，5局結束雙方仍戰成平手。

不過兄弟沒把握得點圈機會，5到7局壘上有人都無法送回來，尤其7局上半1人出局一、三壘有人，兄弟以雙殺結束進攻。而6局下半樂天則把握住羅傑斯亂流，靠4支安打攻下3分，一舉超前成5比2。

雖然7局上半兄弟張志豪敲出2分炮，不過仍無力反撲，最後猿隊以9比4贏球，兄弟苦吞3連敗，戰績墊底。

林泓育前陣子手感下滑，看見捕手搭檔開轟，先發投手王溢正也為他開心，「感覺小胖終於回來了，他是資深打者，要帶領其他學弟，前陣子他有些落寞，不過關鍵時刻他能回來，對球隊幫助很大。」

中信兄弟先發洋投羅傑斯。（范揚光攝）

(中時 )