（「無框行動 Circles.Life」自新加坡創立到去年進軍台灣以來，主打「終生免綁約」。圖／無框行動提供）

「無框行動 Circles.Life」自新加坡創立到去年進軍台灣以來，主打「終生免綁約」，強調消費者不應受到合約所禁錮，每月月租費最低450元，透過與全台最大電信業者中華電信合作，使用其完善的4G訊號基地台，另外也在各大都會區網路支援使用5CA。

「無框行動 Circles.Life」25日宣布推出好友推薦拿優惠的活動，只要推薦一位好友下載「無框行動 Circles.Life」APP及申辦「無框行動 Circles.Life」門號，即可享有兩人1,500元的優惠，推薦人更不限定只能推廌一位，邀請越多，優惠越多。

此外「無框行動 Circles.Life」也推出限量1,000名攜碼優惠，非中華電信用戶攜碼成為無框行動的用戶，可享受百秒申辦及450元月租吃到飽。

NCC資料統計指出，今年1～7月，每月約13萬用戶合約到期。

「無框行動 Circles.Life」表示，進入台灣一年多來，落實純數位化電信服務，在「無框行動 Circles.Life」申辦門號，僅需5～10分鐘即可完成申辦流程，甚至最快當天就可以透過宅配收到專屬SIM卡。另外，也提供30秒「真人」線上客服，除提供快速的諮詢服務外，更解決市場對無實體門市的疑慮，透過真人線上即時回覆。

(工商 )