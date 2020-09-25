台灣之星25日宣布，與英國體育頻道集團Eleven Sports展開策略結盟，搶攻新世代運動轉播商機。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G開台後，預期將帶動加值應用商機持續拓展，隨著加值服務版圖不斷擴大，台灣之星OTT服務年度營收成長上看20％。

朱曉幸強調，這次與國際體育賽事轉播業者ElevenSports結盟，也完備了台灣之星加值影音串流服務中的體育轉播項目，讓台灣之星加值服務版圖更完整。

台灣之星看好運動賽事轉播是是未來極具高度發展潛力的OTT（串流影音）服務之一，相繼與串流音樂品牌KKBOX、電影戲劇串流服務KKTV、LiTV線上影視、CATCHPLAY+合作推出多元加值服務品牌。

Eleven Sports目前在台灣、比利時、盧森堡、波蘭、義大利、美國、葡萄牙、英國、愛爾蘭、緬甸、日本等11個國家或地區提供賽事轉播服務。

台灣之星表示，台灣之星的用戶訂閱Eleven Sports服務後，可收看全天候HD高畫質體育賽事，包含台灣獨家轉播的英格蘭足球超級聯賽、歐洲冠軍聯賽和即將在10月開打的NBA總冠軍賽等。

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