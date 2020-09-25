美元升勢暫歇 國際金價回彈 22:192020/09/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元升勢暫歇，投資人趁機入手黃金，25日國際金價一掃24日挫至近2個月低點的陰霾出現回彈，但周線恐跌超過4％，是6周來最大周跌幅。倫敦現貨金價周五漲0.1％，來到每盎司1,869.79美元，但周跌逾4％是8月中以來最大單周縮幅。至於白銀周五跌0.3％，白金漲0.9％，將雙雙寫下3月中以來最大單周跌幅。 (工商 ) #國際金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巧時代衛浴 再獲國際設計大獎 04:102020/09/25 產業特刊 股匯不同調 新台幣終結連四貶 16:242020/09/25 財經 資安成熟度評級 助企業成國際供應鏈夥伴 09:412020/09/25 財經 佳能國際取得IPEVO實物攝影機日本獨家代理權 09:202020/09/25 財經 富邦證輔導軒郁國際啟動競拍 11:412020/09/25 財經 避險買盤回流 美元指數 登兩個月高點 04:102020/09/25 財經要聞 中華鳥會改英文名 Chinese變Taiwan增國際識別 13:562020/09/25 政治 《商情》買盤進場 提振紐約期金反彈 10:002020/09/25 財經 國際半導體展 台灣揚眉吐氣 09:002020/09/25 財經 中華鳥會 譴責國際鳥盟不正確的政治決定 15:132020/09/25 政治 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 台股殺不停 散戶能撿便宜？專家：注意2大關鍵 - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 川普做白工！陸美貿易戰打2年 主要指標全輸北京 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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