美元升勢暫歇，投資人趁機入手黃金，25日國際金價一掃24日挫至近2個月低點的陰霾出現回彈，但周線恐跌超過4％，是6周來最大周跌幅。倫敦現貨金價周五漲0.1％，來到每盎司1,869.79美元，但周跌逾4％是8月中以來最大單周縮幅。至於白銀周五跌0.3％，白金漲0.9％，將雙雙寫下3月中以來最大單周跌幅。

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