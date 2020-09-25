全球新冠疫情又見升溫，衝擊燃料需求的陰霾加深，產油國利比亞宣布恢復石油出口也給油價壓力，國際油價25日下挫，周線料會收黑。倫敦布蘭特期油周五跌30美分，來到每桶41.64美元；紐約西德州中級原油期貨跌43美分，來到每桶39.88美元。布蘭特期油料周跌逾3％，紐約期油周跌近3％，布蘭特期油9月月線可能收黑，將是半年來首見。

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