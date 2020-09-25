供需失衡疑慮深 油價周線料收黑 22:192020/09/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球新冠疫情又見升溫，衝擊燃料需求的陰霾加深，產油國利比亞宣布恢復石油出口也給油價壓力，國際油價25日下挫，周線料會收黑。倫敦布蘭特期油周五跌30美分，來到每桶41.64美元；紐約西德州中級原油期貨跌43美分，來到每桶39.88美元。布蘭特期油料周跌逾3％，紐約期油周跌近3％，布蘭特期油9月月線可能收黑，將是半年來首見。 (工商 ) #布蘭特期油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股指數黑翻紅 台股早盤反彈一度逾百點 09:212020/09/25 財經 資金回流 台股攻萬三最大靠山 09:002020/09/25 財經 賣壓重 台指期震盪偏空 04:102020/09/25 證券．權證 疫情升溫變數增 內資撐盤生技旺 04:102020/09/25 證券．權證 反彈賣壓出籠 台股由紅翻黑 16:392020/09/25 財經 官股大護盤 單日買超創新高 04:102020/09/25 財經要聞 《韓股》韓股反彈 周線恐收黑 11:082020/09/25 財經 產能吃緊 南六獲利一把罩 04:102020/09/25 證券．權證 中碳新品 攻綠能儲能市場 18:492020/09/25 財經 兆豐台灣先進通訊基金 募達25億 04:102020/09/25 產業特刊 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 台股殺不停 散戶能撿便宜？專家：注意2大關鍵 - 財經 恐又被美掐死！ 一場半導體聯姻 里昂：將成陸最大噩夢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。