美國穀物趁氣候轉壞前搶收，導致芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆等期貨合約從高點回落，但CBOT黃豆期貨25日持平，挺住在10美元價位附近。CBOT交易最活躍黃豆期貨周五微跌0.1％，來到每英斗9.9875美元，本周料周跌4.3％。歐洲交易員說，該合約雖有止跌回穩跡象，但仍須觀察是否會穩住在10美元象徵性關卡。

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