CBOT黃豆期貨本周周跌4.3％ 22:192020/09/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國穀物趁氣候轉壞前搶收，導致芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆等期貨合約從高點回落，但CBOT黃豆期貨25日持平，挺住在10美元價位附近。CBOT交易最活躍黃豆期貨周五微跌0.1％，來到每英斗9.9875美元，本周料周跌4.3％。歐洲交易員說，該合約雖有止跌回穩跡象，但仍須觀察是否會穩住在10美元象徵性關卡。 (工商 ) #CBOT #黃豆期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》歐洲疫情惡化 KOSPI周線大跌5.5％ 15:572020/09/25 財經 《商情》料產量增加 棕櫚油期貨跌逾3％ 10:002020/09/25 財經 《日股》科技股挺身 日股收漲0.51％ 15:232020/09/25 財經 好市多獲利首破40億美元 股價反跌 20:592020/09/25 財經 《基金》元大投信原油正2 ETF 勁揚逾6％ 09:262020/09/25 財經 《商情》供給減少 東京天然橡膠期貨反彈近1％ 09:432020/09/25 財經 《美股掃瞄》科技股再獲青睞 美股震盪收高 08:522020/09/25 財經 《韓股》韓股反彈 周線恐收黑 11:082020/09/25 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 10月台指期漲85點 09:092020/09/25 財經 明年健保總額兩方案出爐 年增率五年來最低 17:022020/09/25 生活 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 台股殺不停 散戶能撿便宜？專家：注意2大關鍵 - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 川普做白工！陸美貿易戰打2年 主要指標全輸北京 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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