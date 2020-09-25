林雨宣在台視八點檔《生生世世》中愛上曾子益，顧不得對方和米可白穩定交往，執意要讓曾子益愛上自己，除了參加「愛心婦女會」，擠身名媛貴婦圈抬高自己身價，甚至接觸命理算命，企圖透過法術的神祕力量，在給對方喝的茶裡偷偷加入香灰，要讓曾子益回心轉意。

本身是敏感體質的林雨宣說，因工作關係常上山下海，會拜拜求平安，但她仍提醒，若有身體不適困擾，第一時間還是要尋求醫療協助。至於坊間算命文化，林雨宣則抱持「相信但不迷信」的態度，她說過去主持節目時，曾讓一位老師看命盤，說中很多過去的事，但對未來的事就沒那麼準，「畢竟未來掌握在自己手上」，現在偏向順其自然。

林雨宣劇中愛上從小一起長大的好朋友，一副非他不嫁的氣勢，執念強到走火入魔，林雨宣笑說：「信念應該要建立在善念之上，讓自己變得強大的堅持、信念都是好的，若是有所求，而求的又不是自己該得的，執著的信念就成了執念了。」《生生世世》每週一至週五晚間8點於台視播出。

林雨宣在《生生世世》中愛上曾子益，顧不得對方和米可白穩定交往，執意要讓曾子益愛上自己。（台視提供）

(中時 )