孫協志睽違3年、近期客串演出宋芸樺、張立昂主演的《浪漫輸給你》，劇中飾演小說家，在最新預告中，孫協志劇中失戀，把未寫完的小說文稿燒掉，導致劇中「端木青風」（連晨翔飾）被困在小說世界中，釀成悲劇人生，讓宋芸樺超生氣怒喊：「怎麼可以這樣！」

巧的是，許孟哲也在《浪漫輸給你》演出，讓粉絲直呼「56合體」。宋芸樺首度合作孫協志，她坦言緊張，且小時候也迷過5566，不論歌曲、偶像劇或節目都知道，剛見面時還無俚頭、興奮地對孫協志說：「協志哥好，我是芸樺，我很想看你們的演唱會！」宛如孫協志從電視走出來的奇幻感。而孫協志也不吝分享，過去拍攝三立偶像劇時的經驗，像是《西街少年》，當時在西門町裡完成很多高難度的動作等。

近日劇情，張立昂飾演「賀天行」回到現實世界健康清醒，卻失去小說中與宋芸樺相愛的記憶，張立昂被網友戲稱彷彿經典華劇《王子變青蛙》中的「茼蒿2.0」，還有粉絲嗆聲張立昂居然膽敢忘記自己老婆，簡直踏上追妻火葬場之路，以後就死定了。

孫協志劇中燒掉文稿，導致連晨翔被困在小說世界中，讓宋芸樺很不滿。（三立提供）

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