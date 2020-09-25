台灣基進立委陳柏惟不滿國民黨日前佔領立院質詢台，酸國民黨是「中國巨嬰黨」，國民黨前主席朱立倫今天回酸陳柏惟「多學習少當側翼」，陳則反嗆朱加入國民黨當中國側翼。朱立倫辦公室發言人凌濤晚間回擊陳柏惟，「大腦是個很好用的東西」，多念點書才能好好護駕民進黨。

凌濤嘲諷，陳柏惟常用台語質詢，「萊克多巴胺」台語怎麼講？要不要講給台灣民眾聽，看民眾能不能接受？

凌濤指出，陳柏惟當選至今，膝反射扯馬扯中貼標籤已非新鮮事，陳柏惟身為一個側翼，有側翼的角色，可以理解，但還是要提醒他，「大腦是很好用的東西」，多唸點書的才能好好護駕民進黨，若論述只有形容詞，沒有內容，選民不會接受。

凌濤還列舉陳柏惟當側翼救火失敗案例，比如陳曾說，「若選上，春節中火關一天」，反倒提醒中火全開、用肺發電；選舉時曾提林佳龍《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，結果蔡政府秒廢除，形同自打嘴巴。

另外，陳柏惟質疑「共軍挖砂攻台」，結果被國防部吐嘲「那要挖很久」；陳曾主張「陸委會改為內交部」，結果等於承認兩岸「內部交流關係」，鬧出笑話；陳還發下豪語「國會山莊蓋在成功嶺」、「2300萬人繳錢給14億中國人用健保」。

凌濤提醒，陳柏惟應多用心經營選區，少批評不要變成笑話，一起「不吃萊豬、挺台灣豬」，免得「三年後就得躺在消波塊上！」

(中時 )