大陸政府持續推動金融領域對外開放，中國證監會、中國人民銀行、中國國家外匯管理局25日發布「合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法」（以下簡稱QFII、RQFII辦法）。今後QFII、RQFII不僅可以投資A股股票，還新增金融期貨、商品期貨、期權、融資融券等業務範圍。

新浪財經報導，中國證監會對此表示，「QFII、RQFII辦法」及配套規則修訂主要涉及三大內容。一是降低准入門檻，便利投資運作。將QFII、RQFII資格和制度規則合二為一，放寬准入條件，簡化申請文件，縮短審批時限，實施行政許可簡易程序。

二是穩步有序擴大外資投資範圍，新增允許QFII、RQFII投資大陸全國中小企業股份轉讓系統掛牌證券、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等，允許外資參與債券回購、證券交易所融資融券、轉融通證券出借交易。

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