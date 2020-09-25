我國已於9月18日和未來分配疫苗的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，預計10月初付訂金。對此，國民黨台北市議員徐弘庭表示，有鑒於和COVAX合作的藥廠疫苗研發的進度落後，且按照分配原則恐也不能滿足台灣的需求，建議台灣應該另闢蹊徑。

對於衛福部長陳時中說台灣已和COVAX簽約一事，徐弘庭在政論節目「新聞深喉嚨」中表示，有2件事情讓他感到有疑慮，「第一，目前跟他配合的4個主要的藥廠，3家還在臨床試驗第1期，速度相對比較慢一點；第二，他的原則是不以國家的方式來分配疫苗，而是以地區的感染狀況來分配」。

徐弘庭分析，這個分配疫苗的原則，以全世界來講是對的，但對台灣來說是不利的。因此，他認為台灣不能把雞蛋放在同一個籃子裡，應該要靠自己努力，並指出，台灣其實可靠自己努力的，「我們的生技技術是OK的，我們要爭取的是各個國家、藥廠可以配到的人道授權」，即幫全世界代工生產疫苗，再從中獲得台灣需要的部分。

最後，徐弘庭也說，關於疫苗，可以透過公開進度或其他方式，讓民眾放心，而不是說跟COVAX有簽約了，但卻離大家都有疫苗還很遠。

(中時新聞網)