國立海洋科技博物館暨上次與連建興老師合作推出海洋保護傘頗受好評後，再度與老師合作推出新的文創商品「海洋傳說浴巾」，即日起開始販售。

連建興老師的畫作海洋傳說之過去‧現在‧未來，講述海面以下的世界則暗示過度開發海洋資源時，人類將自食惡果。沉入海底的大樓化成海底樂園，考古潛水艇與潛水夫發現了古代沈船，在藝術家筆下形成了海底中待探索的美麗古蹟。而天使般的美人魚代表了被喚醒的良知，殷切呼喚著人們拯救可愛的世界。

搭配館內每週的海廢美人魚藝術展演，海科館特別再延續連建興畫家畫作中所傳達的理念，將畫作轉換為海洋傳說浴巾，不論是拿來使用或是直接掛起來都非常實用，即日起於主題館特展商店＆兒童廳旁彼客夥伴商店皆可購買，也可以直接在網路上訂購，相當便利。

國立海洋科技博物館陳素芬館長指出 ： 除了海洋傳說浴巾外，海科文創商店也有嚴選非常多與海洋相關的商品，並搭配海科館的展覽、建築物特色等，如與印花樂聯名的獨家海洋餐具組、蘇眉魚紋運動毛巾、海蛞蝓日式頭巾、航海日記手札等，都非常有特色，歡迎民眾在參觀博物館之餘，也能帶一些博物館的紀念伴手禮回去，增添回憶。

(中時 )