美國西岸今年慘遭野火肆虐，史丹佛大學研究員指出，野火濃煙中的有毒微粒可能造成超過1,200人死亡，是官方野火死亡人數的將近50倍之多。

研究員表示，濃煙中的有害微粒能進入人體肺部和血液，提高心臟病、中風和早逝風險。在8月1日至9月10日間，野火濃煙造成的空氣汙染可能導致逾1,200人喪命，數字甚至可能高達3,000人。

位在美國西岸的加州、俄勒岡與華盛頓州，今年夏季發生多場森林野火，單單加州便有360萬公頃土地化為焦土，將近7,200棟建築物損毀，至少造成26人歸西。

值得一提的是，研究範圍僅涵蓋加州65歲以上民眾，實際死亡人數可能高於史丹佛大學的估計。65歲以上長者可能已經有糖尿病和呼吸道疾病，格外容易遭受有毒微粒影響。

史丹佛大學副教授柏克（Marshall Burke）表示：「這些是隱藏的死亡數字，65歲以上的長者可能已經有病痛，空氣汙染讓他們更加衰弱。」

史丹佛研究員依據2019年一份分析空氣品質不良對65歲以上長者死亡和進急診室數據的研究，來估算野火濃煙可能造成的死亡人數。兩份研究的空氣品質皆衡量空氣中的PM2.5汙染。PM2.5是野火濃煙的主要汙染物。

PM2.5可能深入肺部和血液，造成人體發炎。專家認為PM2.5汙染提高罹患心臟病和中風的風險。即便是健康的年輕民眾，PM2.5可能引起眼睛和肺部不適，造成呼吸困難。

2019年的研究發現，PM2.5濃度每立方公尺增加1微克，接下來3天每百萬名65歲以上長者的死亡人數便增加0.7人，進急診室者增加2.7人。

鑑於加州65歲以上民眾大約有600萬人，研究員依據上述方法，估算野火濃煙可能導致1,200人喪生，4,800人進急診室。

(工商 )