汪東城、郭雪芙主演《因為我喜歡你》，本週播出最新劇情，汪東城將在鏡頭前脫衣沐浴，展現結實胸肌和腹肌。劇組透露，起初要拍洗澡戲時，汪東城主動提議要出借自家廁所當拍攝場景，因為當時汪剛媽媽裝修新屋，裝潢風格自己很滿意」，後來劇組考量拍攝作業繁雜，擔心打擾男神，婉謝汪東城一片好意。

汪東城回想8年前和韓星具惠善合作《絕對達令》，當時全裸上陣，僅穿膚色安全褲對戲，印象最深刻。汪東城自嘲若是一個人的獨角戲，或是只面對工作人員就算了，但那次是在女主角面前演出，如今想起來他仍覺得尷尬。

汪東城說拍過多部裸露戲，很開心這次以健康自然的洗澡戲呈現，也因此放很開，但他爆料，拍攝時用浴巾遮住重點部位，做好安全措施，但浴巾淋濕後重量增加，竟慢慢的往下掉，越來越接近電視尺度邊緣，汪東城一邊拍戲，還一邊聽到導演在鏡頭外不斷叮嚀：「大東！浴巾拉上來一點，再拉一點！」就怕一個不小心，會讓他在螢幕前走光。

汪東城劇中角色被設定「偽霸總」，搭上郭雪芙「面癱女」，引發不少網友討論。郭雪芙劇中為了籌措腿傷醫療費，努力斜槓打工，她透露私下金錢觀很兩極，有時會順著物慾犒賞自己，有時又會小心翼翼計算，自己也還在兩極端中學習拿捏平衡。而她的理財方式，包括做定存、基金、股票等小型投資，自爆平常在飲食、生活用品上花最多錢，「賺錢固然很重要，但不該成為生活重心，還是要好好認真地過生活」。《因為我喜歡你》每週六晚間10點在台視、每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

郭雪芙劇中為籌醫藥費到處打工。（八大提供）

(中時 )