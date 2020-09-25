舒壓不求人 北市大安按摩推拿增進家庭關係(圖/台北市大安區公所提供)

現代人因為生活壓力大或者頻繁使用3C產品，造成頸肩僵硬或痠痛，因此，臺北市大安區公所為繁忙、壓力大的新移民帶來身心的放鬆舒壓課程，透過按摩為自己身體做深度的保養和修護，並針對3C族、低頭族量身設計，掃除「頭、肩、頸疲勞痠痛」等症狀，而開辦「新移民舒壓按摩班」。

臺北市大安區公所自9月6日至9月25日開辦的新移民舒壓按摩班，深獲好評，很多學員上完課後不只學到身體經絡的奧妙，更學會許多按摩推拿技巧與手勁，也透過講師的講解與實作，讓參加的新移民朋友們了解到自己身體哪出問題及如何改善，也強化了自身的代謝機能。

老師，我是不是有五十肩阿？老師，我的手常會不自覺的抖，是哪裡出問題了？老師，我的推拿手法對不對阿……每一次短短2小時的課程中，老師不只要講授基本的按摩手法和身體構造，還要實作給新移民們看，更要解答他們無盡的問題，讓每一位學員都覺得上課時間不夠，每一次上課都意猶未盡。

許多參加的新移民學員都表示，上完後課後，都會回去學以致用幫家人舒壓一下，不只增進家庭關係，更守護了家人的健康；也有許多新移民聽完老師的講課之後，感變自己的姿勢不良或者不好的生活習慣，對於愛護自己的身體，因為健康才是一切的基礎。

林明寬區長說，藉由舒壓按摩班的開辦，新移民透過學習最入門與基礎的按摩，課程中不只有專業講師，也提供豐富的實際操作與演練機會，並尋找對的按摩方式，這樣才能為壓抑的身心靈真正放鬆

(中時新聞網)