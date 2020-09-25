田馥甄（Hebe）今晚在台北小巨蛋舉辦演唱會，吸引滿場1.1萬名觀眾進場，好姊妹Selina及Ella坐台下力挺，Hebe獻唱〈靈魂伴侶〉前，感性透露昨凌晨2點收到Selina的一封10年情書，Hebe感性讀出內容：「今天是二巡首場，興奮又期待，放肆地把妳的每一場演唱會當作下酒好料，陪著妳走著追夢的路，聽著妳嘗著追夢的苦，二巡是我們長大後妳的新起點，聽了一遍又一遍妳的歌，想想有陣子沒見到妳的實體，明天見妳還得隔著千萬歌迷，妳一登場，勢必會淚崩，文字打不出我有多榮幸在這條追夢的路都能參與，真心覺得妳好棒，妳追夢，我追妳的路，未完待續，晚上見。」一番話逼哭Selina及Ella！Hebe接著分享Ella傳來的訊息，Ella表示很期待她今晚充滿「高級質感」的演唱會，念著念著Hebe忍淚哽咽地說：「我有2位這樣的先知，這樣的姊妹，謝謝一路有妳們。」

Hebe今晚在台北小巨蛋開唱。（吳松翰攝）

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