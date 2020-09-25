大陸國家主席習近平。（取自中國政府網）

大陸國家主席習近平25日與日本新任首相菅義偉首次通話，習近平表示，中日互為重要近鄰和合作夥伴，同為亞洲和世界重要國家，擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，共同肩負著維護世界和平穩定發展的重要責任。在雙方共同努力下，近年中日關係重回正軌並保持向好勢頭。中方願同日本新政府一道，按照中日四個政治文件各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，努力構建契合新時代要求的中日關係。我願同你共同發揮戰略引領作用，推動兩國關係得到新發展。

據新華社報導，習近平指出，持續拓展共同利益、更好造福兩國人民，是新時代中日關係發展的本質要求。當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，抗疫情、穩經濟、保民生，成為各國共同政策選擇。中日雙方可以相互支持，實現共贏。中日經貿合作在疫情衝擊下逆勢增長，展現出強勁韌性和巨大潛力。

他說，中國正在加緊推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。希望雙方共同維護穩定暢通的產業鏈供應鍊和公平開放的貿易和投資環境，提升合作質量和水平。中方支持日方明年舉辦一屆成功的奧運會。

習近平表示，中日共同肩負著維護世界和平穩定發展的重要責任。雙方應該本著人類命運共同體理念，積極倡導和踐行多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際秩序和國際體系，在國際多邊機構和區域合作機制下加強溝通、協調、合作，攜手應對各種全球性挑戰，為亞洲繁榮發展作出積極貢獻。

菅義偉表示，日方高度重視中國，把日中關係視為最重要的雙邊關係之一。兩國在抗擊新冠肺炎疫情中相互支持。穩定的日中關係不僅符合兩國人民利益，對世界和平繁榮亦不可或缺。

他表示，希望與習近平保持緊密溝通，致力於加强兩國經貿合作，深化人文交流，推動日中關係邁上新台階。日方願同中方密切溝通，確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定，加快推動日中韓自由貿易區談判，共同維護地區產業鏈供應鏈穩定。

(旺報 )