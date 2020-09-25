面對共機頻越海峽中線之際，中科院在台東、屏東兩地分別試射「無限高」飛彈，無限高火光點亮夜空，台海會開戰嗎？前民進黨立委沈富雄直指，小動作會一直不斷，但大動作是不會發生的。

沈富雄在政論節目中表示，他覺得在目前的時空環境下，中科院類似的軍演、試射，大家只會嫌少不會嫌多，而且要成功、不能失敗，因為他覺得這對國民的防空教育、國防知識，或者是世界大事的判讀，是有幫助的。

沈富雄指出，老百姓說聽到半夜轟隆，以為是解放軍的飛機飛過我們的天空，這個就是充分的無知。因為真的一旦打仗的話，解放軍的空軍這樣排隊飛過我們的上空，那還得了，表示我們已經投降了。所以今天一旦對岸發射飛彈，4分鐘內飛彈落地，它落地不會落到你家，它會落到機場、防空陣地、軍事基地，而不是落到民間。所以老百姓為什麼處變不驚，因為他們知道大動作是不會發生的，小動作是不斷。

沈富雄認為，大的對大的，真的不會幹，現在中國大陸、美國、台灣三方，有哪一個國家的領導人真的想打仗，一個都沒有，但是這個小動作會一直不斷。

(中時新聞網)