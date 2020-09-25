樂天桃猿強打林泓育前陣子陷入打擊低潮，今日對上中信兄弟相隔2個月才敲出全壘打，也是下半季首轟，不過賽後林泓育並不認為開轟就能鬆一口氣，基礎做好才是重點，「有結果的地方就是天堂。」

林泓育去年狂敲26轟，不過本季上一次開轟是7月11日，相隔2個月直到今天才敲出第10號全壘打，打擊率自8月起一路往下滑，還一度離開打線調整，上一戰他單場4安後，今日又開轟，度過低潮找回打擊手感。

「有結果的地方就是天堂，過程一點都不重要，重要的是結果，敲出去也沒有鬆一口氣，這只是一場比賽。」林泓育賽後表示這段期間也不斷想找回手感，但結果都不太好，「場下我也做很多功課，看情蒐影片、做調整，錄自己的動作跟以前好時比對，但這就是結果嘛，就算我打的球再強勁，全壘打牆前被接殺就是出局。」

林泓育認為不是要打全壘打才能贏，追求長打、開轟反而是在為難自己，「我就是把基礎做好，該短打、推進，或是三壘有人要有打點，把這些做好，沒有一定要追求長打，這不是自己能控制的。」林泓育想表達過程外界不會在意，雖然如何克服低潮也是一門課題，不過大家只在意結果。

樂天桃猿終結5連敗後，近5戰拿到3勝，總教練曾豪駒認為打線回溫與林泓育找回手感也有關，「小胖有找回自己的打擊節奏，他前陣子想太多了，現在找回來，希望他繼續保持。」

(中時 )