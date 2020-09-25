施羅德公布最新「2020全球投資人大調查」顯示，台灣投資人在永續相關的議題上，道德感偏高，也從日常生活、對投資標的的選擇上表示支持，另外，在基金的選擇上，也有將近半、45％的投資人，願意透過投資永續基金來表明立場。

調查中同時顯示，目前受訪者的投資組合中、僅有約3成(28％)的比例與永續投資相關，施羅德投信卻認為，在意識提升下，相信有愈來愈多的資金轉向相關產品，也可望成為台灣的下一波投資風潮。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23000位投資人進行調查；調查議題涵蓋投資人行為、永續投資、退休等等議題，為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。

根據最新的施羅德全球投資人大調查中看到，台灣投資人永續意識相當高，也願意從展現行動力；統計中，有80％的台灣投資人不願意作違反永續信念(例如販賣軍火、碳排放過量等等)的基金投資。這比例高於全球的77％以及亞洲75％。

如果化成生活的行動力，最常見的就是回收垃圾(62％)，以及盡量購買當地生產的產品(54％)；近年頻傳的氣候變化議題，台灣投資人與全球以及亞洲一致，希望由政府以及跨國組織擔負責任。

如果是投資永續基金，有45％的受訪者會以選擇永續相關基金、並排除掉忽視這類議題的產品；受訪者表示，藉著永續投資基金可以帶來的好處是：對環境有正向影響(51％)、自我的社會價值觀(44％)以及可能帶來更高的報酬(42％)，有近6成(59％)的投資人，在和理專溝通的時候，時常或者偶爾會索取相關資料。

施羅德投信總經理謝誠晃表示，從這次的調查可以看到，台灣投資人在永續的道德上已有相當的認知和意識，在投資上逐漸觀察到這類的趨勢慢慢成形，也肯定擁有較佳的報酬率。

目前永續相關產品佔受訪者投資組合中的比例約達三成(28％)，但謝誠晃認為，在國際趨勢、政府監管的提倡下，投資人可能會持續拉高比重，成為投資新顯學。

謝誠晃認為，對投資人來說，重視的是如何將永續的概念落實在投資流程以及產品上，且是否能符合投資人對永續的期望；以這次調查來說，不管是全球還是台灣投資人，都有超過40％的投資人認為，永續投資能帶來較佳的報酬，且台灣投資人還偏向要有第三方認證機構做背書、確認投資是否為真正的永續投資(。

施羅德基金產品經理林良軍表示，所謂的「氣候變化策略」指的是減少碳排放，目標是將全球氣溫的上升幅度控制在攝氏2度C以內(2015年簽署的巴黎氣候協議)。基金在這概念下，除了主動排除石化燃料相關的公司，可聚焦在5大主題：包含能源效率、潔淨能源、環境資源、可持續運輸以及低碳排放等主題投資。

(中時 )