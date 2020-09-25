小鬼火化儀式結束妹親捧骨灰罈離開 楊丞琳、許瑋甯陪伴到最後一刻...落寞走出火化場／黃爸撇禁忌忍悲送兒、女友峮峮崩潰抱友人大哭｜2020.09.25

小鬼黃鴻升本月16日猝逝北投家中，享年36歲。他生前個性善良溫暖人緣佳，今日遺體火化，並以花葬方式長眠於陽明山，不少演藝圈好友都特地趕來送他最後一程，場面哀戚。隨後小甜甜也透過社群網站寫出想對小鬼說的話，還曝光小鬼父親堅強到令人心疼的一面。

小甜甜回憶在火葬場跟著小鬼家人與摯友們，叫了3次「鴻升火來了快跑」，她說小鬼是自己人生中除了爺爺以外，第2個這樣做的人，「其實那時我覺得很悲傷，因為總有著這是最後一次跟最完整的你靠的這麼近了的感覺。」

此外，她也在今日發現小鬼完全是黃父的神複製版本，一樣地堅強、貼心、勇敢與溫暖，一直為大家著想，「此時真的非常感謝黃爸爸，讓大家有一個這麽完美還徹底零負評的黃鴻升！大家的不捨大家的愛在今天之後似乎將會變成一股因為你而有的鴻升超級正能量！」

小甜甜對小鬼父親更是充滿敬佩，認為黃父真的好偉大勇敢又貼心溫暖到爆，並透露黃父私下令人心疼的一面，「他一直替你跟大家一再彎腰鞠躬答謝，同時完全不願耽誤每個人的時間！」叮嚀小鬼一定要常常回去找爸爸，用自己方式繼續照顧陪伴著家人。

(中時新聞網)