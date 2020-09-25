台北市信義區影城中庭，本月19日發生噁心的「當街潑屎」攻擊事件，一名身穿黑衣、戴口罩男，突然拿滿滿一桶的屎糞水，從長髮妹頭頂淋下，長髮妹渾身沾滿汙穢物，全身無一處倖免，事後引發一連串後續事件，不僅潑屎妹被起底，兇手被抓到後也曝光潑屎原因，而潑屎妹25日晚間，與網路紅人吃屎哥開直播，在中壢發送物資給街友。

網紅吃屎哥表示要「做愛心、做公益」，邀請最近討論度相當高的潑屎妹一起在臉書開直播，宣稱要送一袋物資給街友，送出的物品有1件溫暖的衣服、2大顆柚子、以及2罐八寶粥，直播吸引不少網友觀看，累積觀看次數約4.3萬次，兩人說這是「全台灣最屌的公益活動」，預告下次就會出現在台北車站做愛心。

「愛心」直播掀起網友熱議，不少人認為這兩個人非常速配，但也有不少網友表示「只是想紅」、「假公益真刷人數」、「做秀」、「不要演了，只有直播才在發」；對此兩人回應，送給街友的物資價值達8萬，「不像有的人是出來蹭熱度、假掰」，強調真心誠意做愛心。

長髮妹遭潑屎後話題不斷，行事相當高調，天天在臉書發文抒發心情、與酸民對嗆，還接受媒體專訪，暢談整起事件，22日曾在臉書發問「哪個直播平台比較好」，透露即將要簽約成為直播主，也多次在臉書開直播，穿著細肩帶的白色小可愛，及黑色運動短褲，不時地在鏡頭前扭腰擺臀。

(中時新聞網)