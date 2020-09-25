為推動循環經濟，鼓勵社區關注地方特色及生活環境，臺南市政府文化局、臺南市中西區公所，與台南企業文化藝術基金會共同推動109臺南市文社造計畫「好事共GO孔廟商圈永續好南人行動」，其中由茶布屋、七逃藝術與台南企業藝術基金會共同攜手成立的「台南循環經濟學Tainan C.E School」於今(25)日正式宣布正式運作，未來將扮演「布循環」的實踐基地，以「循環經濟」為核心，連結商圈中推動循環永續有共識的好南人，透過設計思維將孔廟文化特色及循環經濟理念導入商品及服務，形塑孔廟商圈零塑魅力亮點。

此外，26日、27日兩天於府中街、南門路封街舉辦的「孔廟循環創生文化節」，打造「循環市集」新模式，共創台南循環經濟新生活。

台南企業文化藝術基金會董事長吳道雄表示，為實踐企業社會責任，該基金會多年來致力於以企業專業發揮社會影響力，此次合作成立「台南循環經濟學Tainan C.E School」是基金會推動創生的起手式，自七月開始改造茶布屋提供的空間，八月中旬完成第一階段改造工程，將此打造推動「布循環」影響力輸出的實踐基地，如開辦各式舊衣、庫存布及其他可再生的物料，可以透過設計獲得新生。

另外，串聯好南人店家共創，發展各項循環永續及友善環境的商品，也期待透過商圈循環購物袋，讓商圈塑膠不再流浪，啟動「循環創生」於商圈的可能，也為2024台南建城400年永續蓄積能量。

該計畫共同合作單位七逃藝術負責人黃茂容指出，循環經濟是目前最夯的全球議題，孔廟商圈邀請所有的會員店家，一起加入好南人循環經濟的行列，針對業者各自的特色，推出舊衣改造、NG水泥袋、選舉布條等回收再利用提袋、植物染布口罩等文創商品，本周六、日於府中街、南門路封街擴大舉辦的孔廟循環創生 文化節，將以循環市集、循環手杯、藝文漫遊、循環餐飲，打造循環市集新模式。

循環市集不提供一次性餐具與購物袋，將由茶布屋設計循環布旗購物袋，好盒器提供租借杯具餐盒，七逃藝術服務不鏽鋼便當盒，讓孔廟商圈成為減廢永續的指標商圈。

(工商 )