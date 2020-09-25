男友被鎖在門外，不斷傳訊試圖叫醒女友，還說「老婆我好冷」，笑翻網友 (圖／爆怨公社)

現代觀念逐漸開放，許多情侶尚未結婚就先同居，藉此發現雙方價值觀差異。一名女網友表示，自己睡夢中發現男友不但「奪命連環call」，打了上百通電話，LINE也傳了超過100則訊息「老婆我好冷」，讓她瞬間驚醒，回撥後得知真相崩潰，直呼對不起男友。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示睡醒後發現手機竟然有超過100通未接來電，LINE也有百則以上的未讀訊息，全都是男友傳的，男友還傳「老婆我好冷」，讓她瞬間驚醒，擔心男友出事，趕緊回撥電話。男友接起電話後用很哀怨的聲音說「妳為什麼睡覺要鎖上內鎖，我被妳關在外面了」，電話背景還不時傳來便利商店開門的聲音。

男友奪命連環call沒用，只好乖乖去附近便利商店打發時間，等女友醒來 (圖／爆怨公社)

原來原PO把門鎖上內鎖後就這樣呼呼大睡，男友回家發現打不開門，試圖傳LINE跟打手機叫醒女友，但女友手機設靜音，完全沒聽到，男友就這樣從晚上9點半等到11點，最後沒辦法，只好到附近便利商店打發時間。

原PO抱怨自己真的很腦殘，為了乞求男友原諒，自己自首PO文到爆怨公社讓大家公審。原PO也貼出部分對話紀錄，只見男友不斷傳LINE跟貼圖：「我被鎖在外面了」、「老婆我想妳」、「老婆我好冷」、「狼勒(人咧)」、「當我塑膠做的？」、「我想寫個慘字」。

網友看到也全笑翻：「可憐的男友」、「好險他沒報警」、「是我老公會直接破門...」、「妳男友貼圖也太多了，花不少錢齁XD」、「妳男友脾氣很好，我家的早爆炸了」。

(中時新聞網)