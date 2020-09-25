共機近期頻繁飛越台海中線，兩岸關係日趨緊張，也讓多位軍事專家、評論家感到憂心，但台海若真的開戰，台灣人真願意讓另一半上戰場嗎？據媒體所做線上投票，約2千人的投票中，不願意占絕大多數，接近8成之多，而表示願意者僅約2成，比例懸殊。

兩岸關係不睦，2020年「中美關係」持續緊張，台海情勢隨之增溫，甚至曾有學者斷言，台海3年內可能爆發戰爭。根據《ETtoday新聞雲》前段時間所公布民調顯示，如果兩岸爆發衝突，有40.9％民眾表示自己或願意家人上戰場保衛台灣，但有49.1％表示不願上戰場。

網路媒體《YAHOO》近日也就「如果台海發生戰事，你或你願不願讓另一半上戰場？」，進行網路投票，投票時間為9月25日至30日，截至晚間11點出稿為止，共有2千餘名網友投票，回答「不願意」的有1656票，回答「願意」的則有420票，票數相差懸殊。

Yahoo奇摩今25日舉行網路投票。(圖/翻攝自 雅虎)

回答「願意」的網友留言表示，「自己的家園自己顧」、「都侵門踏戶，欺負到家裡來了，豈有不反抗，就算不主戰，但也不畏戰」。

回答「不願意」的網友則認為，「個人造業個人擔，817應該放前面」、「說好的保持現狀和平呢？執政者就會說大話」、「自由誠可貴生命價更高」、「為中華民國上戰場沒關係，但現在的政府..算了」。

(中時新聞網)