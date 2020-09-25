外傳經濟部規畫協和電廠為配合燃氣機組興建期程，將今年原本要除役的3、4號機，延後2年的役期，對此市府喊「從未聽聞」。（吳康瑋攝）

外傳經濟部規畫協和電廠為配合燃氣機組興建期程，將今年原本要除役的3、4號機，延後2年的役期，對此市府喊「從未聽聞」。（吳康瑋攝）

外傳經濟部規畫協和電廠為配合燃氣機組興建期程，將今年原本要除役的3、4號機，延後2年的役期，對此，基隆市長林右昌25日回應表示，市府對於延役「從未聽聞」，也沒有接獲任何中央單位的訊息，至於改建燃氣機組的規畫，他日前指出，站在政府的立場，就是要台電在推動任何一個工程前，將民眾的疑慮解釋清楚，才能動工。

基隆協和電廠原使用重油發電，原預計4年後除役改建天然氣機組，過程須在外木山海域填海造地，建接收站及儲氣槽等設施，但改建天然氣機組在地方引起爭議，更引起環保人士抗議。

對此，協和發電廠指出，場內3、4號燃油機組的除役計畫及替代的新燃氣機組興建期程，將配合中央能源局的供電計畫來執行，若將支撐全基隆用電的4台機組，一次全部除役，恐怕會造成在地用電不足的問題，因此，協和電廠將配合中央政策，逐步來慢慢推動。

林右昌日前在議會備詢指出，原則上他支持從國家能源政策的立場和非核家園的目標出發，並從燃重油改為天然氣，他說，包括環境影響評估、對漁民的影響、生態的影響、對航道的衝擊等，中央各單位都要經過相關評估和審查才有可能建，他重申市府的立場，就是要台電、經濟部必須說清楚、替民眾解惑，讓民眾放心支持，工程才有可能動工。

市議員張秉鈞指出，自己也贊成協和電廠改建為天然氣發電，減少空氣汙染影響，因此，也建請中央儘快完成燃油機組除役計畫，讓當地居民不必受到空氣污染，同時也必需穩定北東電網的供電，讓民眾用電沒有虞慮。

(中時 )