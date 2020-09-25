大陸近來對台動作不斷，西南海域也不斷受到對岸來擾。命理老師蔡上機預言，國曆11月份，是兩岸關係最危險的一個月份。而11月南海恐怕會有小型軍事衝突。

蔡上機在《驚爆新聞線》節目中表示，從紫微斗數的角度來看台灣的運勢，農曆11月，也就是國曆的12月份，是兩岸關係最危險的一個月份，應該要往前延伸到國曆的11月，國曆11月剛好是美國總統川普要選總統的時間，我們不知道川普會做什麼事，去刺激到中美關係的緊張，來拉抬他的選情，所以就這個政治解讀來說，國曆的11月是緊張的。

蔡上機指出，從紫微斗數的角度來看，國曆11月到國曆12月這段時間，南海恐怕會有爭端。而這個爭端當然就是軍事衝突。

蔡上機接著表示，如果是軍事衝突，不是擦槍走火；就是蓄意挑釁之後所產生，比如突然飛機撞飛機、軍艦跟軍艦，或是船互相撞擊，然後發生一些小型的軍事衝突。這些當然會影響到整個國際的局勢，台海的危險情勢會提高，會影響到台灣股市，甚至全球經濟。

(中時新聞網)