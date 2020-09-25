外交部長吳釗燮說，我們沒有要跟美國建立全面外交關係，台灣不會依靠美國干預。宅神朱學恒表示，美國國務次卿柯拉克訪台後，兩岸文攻台階慢慢往下調整。

朱學恒表示，兩岸狀況很奇怪，武嚇不斷升高，各種飛彈、各種演習都來。但是文攻在我們悄悄不注意下，在往下慢慢調整。

朱學恒認為，從美國國務次卿柯拉克訪台，所討論的事情全部變成閉門會議，然後沒有台美高階會談，台階開始慢慢往下走。駐美代表蕭美琴忽然自稱大使，感覺「拉高」，然後又退了一步，只是駐美代表。

朱學恒接著表示，最後，外交部長吳釗燮出來，一錘定音，目前我們沒有要跟美國建立全面的外交關係，台灣不會依靠美國干預，意思就是台海有事我們自己扛，這一下子把所有對抗，全部往下壓了。連國台辦似乎也開始往下走，開始做6天的「九二共識」答問節目。兩岸文攻開始變成勾心鬥角，各退一步，未來怎麼辦，還真看不出來。

(中時新聞網)