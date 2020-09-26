大家都吃過椰子吧，椰子這種水果真的是很奇葩，外殼又硬又粗糙，就像是個地雷一樣，裡面卻是最柔弱香甜的椰子水，堪稱水果界「表裡不一第一果」。如果把女生比作水果的話，那這三個星座的女生就是椰子女生，表面很強硬，內心卻十分柔弱。

▍NO.3 天秤女

你可以用字典裡能找到的所有讚美的詞彙來形容天秤女：人美心善、知書達理、優雅迷人……作為12星座中的女神，她似乎永遠都是一副完美的樣子，可以從容地應對一切。但其實天秤女的心裡壓力非常大，每天都要保持完美人設真的很累，自己的憂愁煩惱又無人可以訴說。只能在深夜獨自舔舐傷口，默默療傷，渴望一個人可以看穿自己的柔弱，分擔自己的憂愁。

▍NO.2 獅子女

獅子女是姐妹團中的大姐大，哪個姐妹受人欺負了，她為你報仇雪恨，哪個姐妹有煩惱了，她為你排憂解難。強悍又爽朗，所以很多人以為她是不會有煩惱的，是天生的女強人。其實她並不是無敵的，也有脆弱的一面，也想要做一個小鳥依人的可愛女生。只是生活的坎坷太多了，獅子女只能強打精神裝成一幅無所畏懼的樣子。

▍NO.1 天蠍女

天蠍女是出了名的狠人，誰要是惹惱了她，神都保不住你。她對什麼事情都有自己的想法，且絕不讓步，再加上一副「冰山美人」的模樣，沒人會覺得她有柔軟的地方。其實她看似高冷、不近人情，都是自我保護的一種方式，她總把最柔弱的地方隱藏在堅硬的外表下，就像是刺猬。

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(中時新聞網)