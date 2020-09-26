上周在俗稱「鬼門關」這一天（9月16日），國內藝人綽號「小鬼」黃鴻升驚傳在家中浴室跌倒驟逝，年僅36歲；據了解，事發當時只有小鬼一個人在家，倒臥的當下因為沒有人在身邊即刻救援，才會發生不幸憾事……。在這則新聞事件背後，有眼尖的網友發現其中的「微妙」處，就在小鬼驟逝前接連3天內，台灣、日本及韓國共有3位知名藝人猝死且同是36歲，加上又是在「鬼門關」前的幾天內發生……，太多的意外巧合引來高度討論，令人不勝唏噓：人生無常，不知道明天或是意外哪一個先來？也沒有人預想得到，年輕的生命說走就走，不少人更納悶「今年到底怎麼了？」，包括：「國標女王」劉真44歲、「三金影帝」吳朋奉55歲、「東區羅姐」羅霈穎59歲，再到更年輕的小鬼36歲，都徒留給影迷與粉絲一堆不解的問號！

本周小花平台藉此篇文章極力呼籲：珍惜眼前、把握當下，更要做好個人完整的保障防護網，好好愛自己，因為保護了自己，等於也是保障了家人。此外，就小鬼猝死事件，特別提醒年輕人千萬不要仗著自己年輕力壯，就忽略了基本的風險保障；同時，從專業保險觀點與角度切入，深入探討基於年輕人口袋不充裕的前提下，哪些必備的保單絕不可少？

2投保步驟：依風險大小、先定期後終身

面對突如其來的意外，總是讓人心驚膽顫、措手不及！小花平台保險顧問指出，年輕就是本錢，就是要仗著還年輕，及早做好完善的保險理財規劃，讓自己免去後顧之憂，等到年紀大了，不用再費心負擔高額保費，還可以一如往常地過著悠閒自在的生活，「年輕人如果只是仗著年輕卻不努力也沒有設想周全，就不值錢了！」

一般來說，新鮮人初入職場，普遍收入都不算高，一旦發生意外或是生一場大病突然倒下時，難免可能成為家中經濟的負擔；小花平台保險顧問提醒，年輕人千萬不要妄自菲薄，認為自己口袋裡沒有太多錢，沒有能力買保險，也懶得規劃個人應有的基本保障……，「這是不對的，不僅要趁著年輕時愈早投保愈好，更要懂得掌握『重保障輕儲蓄、先定期後終身』原則，規劃一份真正適合自己的保障！」

至於何為「重保障輕儲蓄、先定期後終身」原則？以下小花平台保險顧問整理2投保先後步驟，教你每分錢都花在刀口上，可以省到錢也能保在重點上：

步驟1、依風險大小，先保損失大、再保損失小

在預算有限的前提下，年輕人在做個人保險規劃時，首要掌握的重點就是先買足基本保障的額度，等到之後有能力再慢慢把額度往上加，試想：損失以「千元」為單位的花費，相信一般人都能負擔得起，但是如果以「百萬元」為單位的花費，就會成為個人經濟上沉重的負擔。因此，一旦風險來臨，建議先將占比損失大的保障做足、做滿，「先保損失大、再保損失小」！

在保險規劃的險種上，小花平台保險顧問提醒，掌握一個最基本的原則：「先行評估當下可能的突發風險，同步再考慮未來可預見的長期風險」，依照風險造成損失的大小，投保有其先後順序，建議以定期壽險、意外險及醫療險列為優先考量；其次像是防癌險、失能扶助險、重大傷病險還有往往沒想到的老後病殘的風險，諸如：長期照顧險、遞延年金險等都是不錯的選擇。

(中時新聞網)