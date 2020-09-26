台灣面臨高齡、少子化問題，正處於長壽風險及少子化趨勢的雙重夾擊下，有關長照需求已然成為個人健康保障規劃不可或缺的一環！所謂的長照有「3寶」是指長期照顧險、失能扶助險及特定傷病的類長期照顧險，其中備受矚目、持續暢銷熱賣的失能扶助險，因為不問原因、依照失能等級表為理賠標準的險種特性，理賠損失率極高，儘管去（108）年底再起一波改版漲價潮，理賠損失率仍居高不下；對此，有保險公司主管直言，失能扶助險歷經多次改版漲價，依舊無法控制理賠損失率的持續飆高，「預估保費勢必還會再調漲！」

另一方面，在長照3寶中最晚推出卻是貢獻保費收入最多的失能扶助險，因為再保公司有意見或是沒意願再承保，不少保險公司表態「不玩了」紛紛停賣，甚至有些保險公司目前尚未敲定再保公司，也沒有推出新商品；令人不禁質疑：曾經創下日賣千張保單好成績的失能扶助險，為何從曾經的耀眼光環到如今的跌落神壇？本周小花平台將從此一超夯熱賣的險種延伸相關新聞話題，帶領讀者一探在其風光表面下，其實隱藏有「停售」的風險，對於一再改版的失能扶助險，一般民眾在投保時需留意哪些重點？以下一起來了解！

每10人中有4人想投保 掌握好這3點更有保障

失能扶助險到底有多受歡迎？根據《現代保險雜誌》所做的「2020年消費者壽險購買行為調查」指出，在保戶最想再購的險種中，失能扶助險向來都是榜上無名，直到前（107）年來一舉躍上榜上第2，並超越了癌症險；到了去年更是首度奪冠、大幅領先醫療險和癌症險，緊接著今（109）年再次蟬聯冠軍、勾選率高達44.4％，表示每10位保戶中就有4人想要購買，成為保戶再購首選。

不過，曾經是最夯熱賣的保單，因為一再的改版、漲價，現在卻淪為保險公司眼中的「賠錢貨」，甚至也有可能停賣，這其中究竟發生了什麼？

據了解，作為市場上最暢銷「保證給付」的失能扶助險，會停賣只有2種可能性，一是再保公司沒意願再承保、二是損失率高到超乎預期；現時的市場情況是，失能扶助險歷經多次改版漲價，依舊無法控制理賠損失率的持續飆高，「預估保費勢必還會再調漲！」針對失能扶助險一再改版，想要購買的民眾該如何挑選？以下整理3個重點教你聰明投保：

重點1、失能扶助金「不打折」保障更多

一般來說，失能扶助金會比照失能等級按百分比進行理賠，不打折是指1至6級的失能扶助金都比照第1級失能給付100％；以保額60,000元、失能等級為第4級為例，在「不打折」的情況下，每個月的失能扶助金一樣是60,000元，但是如果是有打折的理賠給付，最後可以領到的扶助金為60,000元X70％＝42,000元。

重點2、失能「豁免保費」範圍廣

所謂的「豁免保費」是指如果發生保單條款上所列出的事故或是疾病，保戶向保險公司提出相關證明後，可以免繳保費但是保障依然存在，常見於主附約條款或是額外增加的豁免附約，諸如：身故、失能、重大傷（疾）病等，大多為1至6級，其他少數也有1至4級、1至9級或是1至11級，各家保險公司規定不同，需特別留意。

重點3、提高「失能一次金」保障

投保失能扶助險前，建議可以提高失能一次金的給付額度，也可以選擇包含有一次金給付的「失能補償金」或是「失能復健補償金」的商品內容，好處是在啟動理賠前的空窗期，還有一定的理賠金額可以保障這段時間的日常生活開銷，醫療費用也不致有太大的影響。

(中時新聞網)