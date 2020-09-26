「收到保險費通知單，為何這一期的費用與上一期不同？」這也是你的心聲？買了保險，不是每年都繳交一樣多的保險費？針對這個疑問，小花平台保險顧問說明，事實並非如此，不是每一期都繳交固定的保險費，特別是如果從上一期到最近一期繳費期間，在沒有向保險公司申請任何變更的情況下，卻仍得出不同的保險費，大致有以下3種原因：

原因1、變更或是移除原先自動轉帳扣款方式

首先，可能是你的繳費方式改變了！

舉例來說，原先是設定以銀行帳戶直接扣款方式自動轉帳繳交保險費，可能在這一期扣款時因為戶頭裡存款不足，使得保險公司無法順利扣款，在這種情況下，保險公司因為餘額不足、扣款失敗數次後，就會將該保戶的繳費方式更改為自行繳費，此時自動轉帳扣款的折扣就會被取消。

小花平台保險顧問提醒，各家保險公司只要使用自動轉帳繳交保險費，基本上都有1％的保險費折扣，以年繳35,000元保險費為例，如果改成自動轉帳扣款，可以省下35,000X1％＝350元，也無怪乎會有保險費落差的感覺了……。不過，實際上的保險費折扣，各家保險公司有不同的規定，需特別留意。

原因2、本身是自然費率（階梯式）的保險費

所謂的自然費率，又有人稱為階梯式費率，這種保險最大的特色在於保險費會隨著年紀而有所變動，年齡愈高投保，保險費就會愈高，還有就是愈年輕投保愈有利，保險費也會愈便宜，且個人風險評估也會根據年齡增長因素逐年調整保險費。

不過，值得注意的是，兒童保險費的成長態勢與成人有明顯的不同，呈現一種「凹字形」的變化，在0至4歲時的保險費是最高的，到了5歲時就會降低，直到大約15至20歲左右才又會再升高。

原因3、一張保單涵蓋多種保障、繳費年期也不盡相同

一張保單的組成至少要有一個主約，在其底下可以掛上許多張的附約，如果其中一項保險已經繳完應繳費用時，自然會影響到當期的保險費金額。

(中時新聞網)