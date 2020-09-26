台灣人口今（109）年進入負成長，根據國發會最新人口推估報告，台灣將比原先預計提早1年於114年進入「超高齡社會」，現代人愈來愈長壽，也有愈來愈多人擔心退休金不夠用，除了日常生活開銷外，還有龐大的醫療與長期照護的費用問題，可能入不敷出造成生活品質下降……；只是，等到屆齡退休年紀才發現退休金根本不夠用，可能為時已晚，此時絕大多數人已無工作能力，也很難再為自己籌措足夠的退休金，該怎麼辦？

符合3條件者可以考慮壽險保單轉換

針對上述問題，金管會於103年推出「保單活化」政策，開放功能性「保險契約轉換」，提供保戶得以在不增加保費支出的原則下，選擇以其原持有含死亡保障之保單，轉換成老年時尤須的健康保險或是年金保險；也就是可以將手中現有的傳統型終身壽險保單像是平準型、增額型終身壽險及還本型壽險，轉換成同一家保險公司的終身醫療險、長期照顧險或是遞延年金險等，再依各人實際需求重新分配既有的保險資源。

換句話說，將當下還用不到的壽險功能，轉換為眼前更急迫所需的保險。

不過，儘管「保單活化」政策立意良好，但是並非人人都適合，小花平台保險顧問指出，具備下列3條件之一者可以優先考慮：

條件1、首先，如果自己不幸身故，終身壽險的身故保險金將由保險「受益人」請領受惠，通常僅限於配偶、直系親屬或是法定繼承人，這筆錢可以用來繳交房貸、車貸或是扶養兒女長大的費用……，對於生活不無小補、確有實質助益。

另一方面，針對此一條件，需特別注意的是，最好在確認自己手中有「多餘」的壽險保障後，再進行轉換。

(中時新聞網)